V2 Retail hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

V2 Retail hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 29,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,80 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat V2 Retail 9,29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 57,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at