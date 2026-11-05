V2 Retail legte Quartalsergebnis vor

V2 Retail hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 INR, nach 0,490 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Milliarden INR – ein Plus von 27,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem V2 Retail 7,09 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at