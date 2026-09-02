Counsel Aktie
WKN: 877178 / ISIN: CA22226R1029
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02.09.2026 16:55:01
V2X General Counsel Sells 3,500 Shares
Jeremy John Nance, SVP and General Counsel of V2X (NYSE:VVX), sold 3,500 shares of common stock at $82 per share on Aug. 14, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($82); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($83).V2X is an aerospace and defense enterprise with approximately 16,200 employees, headquartered in Colorado Springs, Colorado. The company generated $4.9 billion in TTM revenue with net income of $91.8 million, reflecting operational leverage within the defense contracting sector. The organization has demonstrated strong market momentum, with the stock price climbing 34.7% over the last 12 months, as of this writing. That indicates investor confidence in its strategic positioning within the aerospace and defense industrial base.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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