13.08.2026 06:31:29

Va Tech Wabag: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Va Tech Wabag hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 14,46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Va Tech Wabag 8,87 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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