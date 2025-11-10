Va Tech Wabag verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Va Tech Wabag hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 16,31 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Va Tech Wabag in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,35 Milliarden INR im Vergleich zu 7,00 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at