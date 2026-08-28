VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS legte Quartalsergebnis vor

VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS mit 0,020 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,55 Prozent auf 36,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at