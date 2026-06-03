VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS hat am 31.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS mit 0,010 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig standen 34,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS 36,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at