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03.06.2026 06:31:29
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS hat am 31.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS mit 0,010 EUR je Aktie genauso viel verdiente.
Umsatzseitig standen 34,5 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 4,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS 36,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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