VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS hat am 30.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig wurden 33,4 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS 33,0 Millionen EUR umgesetzt.

