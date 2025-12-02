|
02.12.2025 06:31:28
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS hat am 30.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Umsatzseitig wurden 33,4 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VAA-VISTA ALEGRE ATLANTIS SGPS 33,0 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Märkte uneinheitlich
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in verschiedene Richtungen.