Vaalco Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Vaalco Energy hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie generiert.

Vaalco Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 56,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at