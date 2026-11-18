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18.11.2026 06:31:28
Vabun Spolka Akcyjna Bearer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Vabun Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vabun Spolka Akcyjna Bearer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 3,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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