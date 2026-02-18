Vabun Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Vabun Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Vabun Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 7,4 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 75,95 Prozent gesteigert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 PLN. Im Vorjahr waren -0,170 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 137,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,96 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,14 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at