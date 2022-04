Vaccibody AS Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vaccibody AS Registered hat am 01.04.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,178 NOK. Im Vorjahr waren 5,06 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 82,30 Prozent auf 310,91 Millionen NOK. Im Vorjahr hatte Vaccibody AS Registered 1,76 Milliarden NOK umgesetzt.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,262 NOK und einen Umsatz von 301,91 Millionen NOK in Aussicht gestellt.

