Vaccibody AS Registered hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 NOK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,100 NOK ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at