Vaccibody AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vaccibody AS Registered hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Vaccibody AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 NOK je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,420 NOK. Im Vorjahr hatten -1,290 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,039 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 0,73 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at