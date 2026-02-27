|
27.02.2026 06:31:29
Vaccibody AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Vaccibody AS Registered hat am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Vaccibody AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,220 NOK je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,420 NOK. Im Vorjahr hatten -1,290 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 0,039 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 0,73 Millionen USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.