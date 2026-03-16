Vaccitech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vaccitech stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Vaccitech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,640 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,550 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at