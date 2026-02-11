Vadilal Enterprises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vadilal Enterprises lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 186,86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vadilal Enterprises ein Ergebnis je Aktie von -212,250 INR vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,45 Milliarden INR gegenüber 1,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at