Vadilal Enterprises öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vadilal Enterprises hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Vadilal Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 123,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 44,40 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 2,64 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Vadilal Enterprises 2,46 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at