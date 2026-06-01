01.06.2026 06:31:29

Vadilal Enterprises stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vadilal Enterprises ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vadilal Enterprises die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 48,92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vadilal Enterprises ein Ergebnis je Aktie von -101,550 INR vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Vadilal Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 2,91 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 30,16 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 121,14 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 66,43 INR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 12,17 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,19 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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