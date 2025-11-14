Vadilal Industries legte Quartalsergebnis vor

Vadilal Industries hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 46,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 54,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vadilal Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at