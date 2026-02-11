Vadilal Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vadilal Industries präsentierte in der am 09.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 16,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,38 Milliarden INR – ein Plus von 16,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vadilal Industries 2,04 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at