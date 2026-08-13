Vadilal Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vadilal Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 182,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 93,19 INR je Aktie erzielt worden.

Vadilal Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at