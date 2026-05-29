Vadilal Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vadilal Industries hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 76,32 INR, nach 30,61 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vadilal Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,16 Milliarden INR im Vergleich zu 2,74 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 215,78 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 209,15 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 15,03 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 12,38 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at