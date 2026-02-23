|
Vadsbo SwitchTech Group AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Vadsbo SwitchTech Group AB hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,05 SEK vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 19,2 Millionen SEK gegenüber 14,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Vadsbo SwitchTech Group AB vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,110 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 63,52 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte Vadsbo SwitchTech Group AB 49,94 Millionen SEK umgesetzt.
