Vadsbo SwitchTech Group AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vadsbo SwitchTech Group AB lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 71,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,7 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at