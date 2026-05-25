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25.05.2026 06:31:29
Vadsbo SwitchTech Group AB verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vadsbo SwitchTech Group AB hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 SEK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 19,6 Millionen SEK gegenüber 14,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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