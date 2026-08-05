Vadsbo SwitchTech Group AB veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Vadsbo SwitchTech Group AB hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vadsbo SwitchTech Group AB ein EPS von -0,080 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 20,1 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,6 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at