Vadsbo SwitchTech Group AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vadsbo SwitchTech Group AB präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 155,40 Prozent auf 45,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at