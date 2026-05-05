VAE - Handelspartner und Drehscheibe für Österreichs Exporte

Der bilaterale Handel beträgt eine Mrd. Euro, wobei die VAE eine "klassische Handels- und Logistikdrehscheibe" für Waren sind, die in andere Länder der Region, nach Südasien oder Ostafrika weitergehen, sagt Österreich Wirtschaftsdelegierter in Abu Dhabi, Johannes Brunner.

Derzeit funktioniere das allerdings angesichts des Iran-Krieges und der damit verbundenen Sperre der Straße von Hormuz nicht. Das werde wohl auch die heimische Exportstatistik 2026 mit den VAE belasten. Sollte der Schiffstransport bald wieder frei sein, werde sich die Situation rasch einrenken. Sollte die Blockade aber Monate weitergehen, werden sich viele Handelsströme umorientieren, erwartet Brunner. Die VAE könnten dies nur teilweise über die - kleineren - Häfen auffangen, die im Golf von Oman liegen und daher von der Hormuz-Sperre nicht betroffen sind. In einzelnen Fällen würden bereits kritische Güter aus Österreich am Landweg in die VAE geliefert. Jedenfalls aber erwartet Brunner, wie "alle Kollegen hier am Golf", dass die Region mittelfristig für die Exportwirtschaft interessant bleiben wird.

VAE setzen auf Grünen Wasserstoff

Öl importiert Österreich aus den VAE nicht, das Land versucht aber ohnehin die Wirtschaft auf eine Zeit nach dem Öl vorzubereiten. Unter anderem würde das Land gerne grünen Wasserstoff liefern. Die Voraussetzungen für die Produktion des Energieträgers wären gegeben, Abnehmer fehlen allerdings noch, auch weil die rechtlichen Rahmenbedingungen unklar sind, so Brunner. Ein Großprojekt im Zusammenhang mit Wasserstoff ist auch die von der OMV und dem staatlichen Ölkonzern ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) geplante Elektrolyseanlage in Bruck/Leitha. Große Ambitionen gebe es auch bei Künstlicher Intelligenz und dem Bau von Datencentern.

Österreich könne auf einen guten Ruf dank jahrzehntelanger Beziehungspflege aufbauen, die noch zu Zeiten von Bundeskanzler Bruno Kreisky kurz nach der Gründung der VAE begonnen hat. Damals ging es um den Aufbau von Infrastruktur, Baufirmen waren stark gefragt. Andererseits ist das - kühle - Klima in Österreichs Sommer sehr gefragt. Zell am See sei in aller Munde, weil sich die Landschaft Vorstellungen vom Paradies annähere, sagt Brunner. Inzwischen werde aber auch Winterurlaub mit Skifahren gesucht - so mancher lerne in der Skihalle in Dubai die ersten Schwünge und wolle seine Kenntnisse dann in den Alpen erweitern.

OPEC-Austritt ohne unmittelbare Auswirkung

Der mit 1. Mai verkündete Austritt der VAE aus dem Ölförderkartell OPEC sei vermutlich schon länger vorbereitet gewesen. Der Zeitpunkt, an dem die Exportkapazität der VAE angesichts der Iran-Krise stark eingeschränkt ist, dürfte nun aber bewusst gewählt worden sein, sagt Brunner. Die Maßnahme dürfte den VAE helfen, mehr Einnahmen aus ihrer Ölförderung zu lukrieren. Kurzfristig werde der Schritt aber ebenso wenig Auswirkungen auf die Verfügbarkeit oder die Preise von Rohöl haben, wie die nun verfügte Erhöhung der Förderquoten in der OPEC, schätzt Brunner.

tsk/mhh

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