17.11.2025 06:31:29
Vahanna Tech Edge Acquisition I legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vahanna Tech Edge Acquisition I hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Vahanna Tech Edge Acquisition I hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
