30.06.2026 06:31:29

Vahanna Tech Edge Acquisition I legte Quartalsergebnis vor

Vahanna Tech Edge Acquisition I hat sich am 29.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 16,1 Millionen USD gegenüber 11,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,290 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Vahanna Tech Edge Acquisition I in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,02 Millionen USD im Vergleich zu 44,30 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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