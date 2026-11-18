Vahanna Tech Edge Acquisition I lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at