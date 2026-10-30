Vaibhav Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vaibhav Global hat am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,77 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,38 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at