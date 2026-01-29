Vaibhav Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vaibhav Global lud am 27.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,85 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Vaibhav Global mit einem Umsatz von insgesamt 10,66 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at