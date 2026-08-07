Vaibhav Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vaibhav Global präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 3,37 INR. Im letzten Jahr hatte Vaibhav Global einen Gewinn von 2,26 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,70 Prozent auf 9,17 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at