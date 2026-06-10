Vail Resorts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vail Resorts stellte am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,81 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,98 Prozent auf 1,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,30 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at