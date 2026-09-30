30.09.2026 06:31:29

Vail Resorts legte Quartalsergebnis vor

Vail Resorts lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -5,34 USD. Ein Jahr zuvor waren -5,080 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 278,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 271,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,12 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vail Resorts im vergangenen Geschäftsjahr 2,84 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vail Resorts 2,96 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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