Vail Resorts Skier Visits Down 20% in Early Season, but This Investor Is Betting Nearly $250 Million on a Turnaround
On February 12, 2026, Oasis Management disclosed a buy of 833,500 shares of Vail Resorts (NYSE:MTN), with an estimated transaction value of $122.66 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 12, 2026, Oasis Management increased its position in Vail Resorts (NYSE:MTN) by 833,500 shares during the fourth quarter. The estimated value of shares acquired was $122.66 million, calculated using the quarter's average closing price. At quarter's end, the fund's total MTN stake was valued at $245.84 million, up $93.62 million from the prior quarter, reflecting both share purchases and price changes.Vail Resorts is a leading operator of mountain resorts and luxury lodging properties, with a diversified revenue base spanning lift operations, hospitality, and real estate. The company leverages its extensive network of resorts and premium service offerings to capture demand from high-value destination guests. Its integrated business model and scale provide competitive advantages in customer reach and operational efficiency.
