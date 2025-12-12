Vail Resorts verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vail Resorts hat am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,610 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 260,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 271,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at