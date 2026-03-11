Vail Resorts: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Vail Resorts hat am 09.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,56 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,08 Milliarden USD – eine Minderung von 4,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at