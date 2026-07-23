Vaisala O A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vaisala O A hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vaisala O A ein EPS von 0,300 EUR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vaisala O A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 145,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at