Vaisala O A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Vaisala O A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 162,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 154,0 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at