Vakif Finansal Kiralama AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vakif Finansal Kiralama AS hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,17 TRY gegenüber 0,060 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Vakif Finansal Kiralama AS mit einem Umsatz von insgesamt 1,58 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,350 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,69 Milliarden TRY – eine Minderung um 9,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,43 Milliarden TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.at