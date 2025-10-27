Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vakif Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 543,2 Millionen TRY – das entspricht einem Abschlag von 58,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at