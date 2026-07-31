Vakrangee gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Vakrangee präsentierte in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 559,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 688,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at