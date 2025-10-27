Vakrangee informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vakrangee hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Vakrangee hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Vakrangee mit einem Umsatz von insgesamt 690,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 652,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 5,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at