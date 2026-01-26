Vakrangee stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vakrangee stellte am 24.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 601,1 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 11,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at