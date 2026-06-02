02.06.2026 06:31:29

Vaksons Automobiles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Vaksons Automobiles hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Vaksons Automobiles hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,4 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 34,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Vaksons Automobiles vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,360 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,57 Millionen INR – eine Minderung um 38,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,51 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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