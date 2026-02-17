Vaksons Automobiles informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vaksons Automobiles hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,08 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vaksons Automobiles noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,5 Millionen INR – eine Minderung von 55,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at