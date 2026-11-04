Valaris gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Valaris hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden.

Valaris hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 593,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 595,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at