Valaris informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Valaris hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,530 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,02 Prozent zurück. Hier wurden 465,4 Millionen USD gegenüber 620,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at